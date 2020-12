Lutto a Montebelluna, a 88 anni si è spento l'imprenditore Narciso Sfoggia

«Questa mattina ci ha lasciato l’amico Narciso Sfoggia, un grande protagonista del ciclismo degli anni '50 e '60 nonché vincitore del Trofeo Piva nel 1954 in maglia U.C. Trevigiani. Ai famigliari e agli amici giungano le più sincere condoglianze». Con questo post, affidato a Facebook, l'A.C. Col San Martino ha dato notizia della scomparsa a 88 anni del noto imprenditore artigiano di Montebelluna.

Ex presidente dell’Unione Ciclisti Trevigiani, era titolare della Sfoggiatech e della Sfoggia Agriculture Division a Montebelluna. Noto imprenditore artigiano, oltre che appassionato ciclista, amava anche coltivare la terra tanto che durante alcuni lavori in un vigneto sul Montello (nei pressi del suo agriturismo “Le Campagnole”) nel 2014 trovò la statua di Afrodite/Diana in marmo che ancora oggi è conservata al museo civico archeologico di Montebelluna. Sfoggia lascia così nel dolore la moglie Margherita, con cui era sposato da 61 anni, e sette figli: Albina, Antonio, Fabio, Gianni, Giorgio, Paolo e Teresa.