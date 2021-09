Morto a 84 anni Nardo Lapasini, ex presidente del Calcio Vittorio

Noto costruttore edile, era stato a lungo (dal 1963 al 1970) presidente, oltre che dirigente, della locale squadra di calcio in Serie C

Leonardo "Nardo" Lapasini si è spento a 84 anni lasciando un vuoto incolmabile nella comunità di Vittorio Veneto, città nella quale viveva in via Roma e dove è stato a lungo (dal 1963 al 1970) presidente, oltre che dirigente, della locale squadra di calcio all'epoca in Serie C e che nel 2014 aveva già perso l'ex presidente Balbinot. Noto costruttore edile della zona, lascia nel dolore il figlio Giulio, ex assessore comunale, mentre sono ancora da fissare la data delle esequie.