Lutto nell'imprenditoria trevigiana: morto Nisio Lenzini, ex Presidente del Treviso Calcio

Lutto per il mondo imprenditoriale e calcistico trevigiano. Nelle ultime ore è difatti venuto a mancare a 73 anni Nisio Lenzini, storico primo Presidente della rinascita dell’ACD Treviso nell’agosto 2013 e noto impresario titolare dal 2002 (con il fratello Antonio da quando già era chiamata Rettifiche Venete) della Lenzini Srl di Treviso, azienda specializzata nella revisione e assistenza motori e cambi per veicoli ad uso civile e industriale. Ricoverato da diverse settimane nel reparto di Terapia Intensiva dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso, a seguito del peggioramento delle sue condizioni di salute a causa di una grave malattia contro cui combatteva da anni, Lenzini viene oggi ricordato per essere stato vicino al Treviso Calcio nei suoi momenti più difficili. Uomo dal cuore grande e sempre disponibile con il prossimo, aveva affiancato la passione per il calcio a quella per il ciclismo, tanto da essere il fondatore del Veloce Club Biban a fine anni Ottanta, oltre ad essersi dedicato anche agli ambiti del sociale e del volontariato dove è stato un esempio.

Storico socio del Lions Club Treviso Sile, oltre che presidente dell'associazione Carbonera 2010 e creatore del Pala Lenzi, è però con il calcio che la sua figura si afferma a pieno nel trevigiano. L'8 agosto 2013 fu infatti chiamato a dirigere i biancocelesti, come 40° presidente della storia del club, dopo il difficile salvataggio della squadra durante l'estate ad opera di una cordata trevigiana guidata da Walter Frandoli. Residente a Carbonera, Ufficiale Ordine al Merito della Repubblica Italiana e grande amico di Edy Sartori, anche lui ex presidente del Treviso Calcio, a fine ottobre di quell'anno, ad appena 3 mesi dall'insediamento, Lenzini rassegnò poi le dimissioni da presidente a causa delle precarie condizioni di salute in cui versava dopo essere stato operato a seguito di un ricovero d’urgenza.

Lenzini, in qualità di imprenditore, negli ultimi anni si era poi più volte scontrato contro l'alternanza scuola-lavoro per gli studenti, questo perché a suo dire “i giovani arrivano impreparati, così i tirocini diventano una perdita di tempo. L'80% dei ragazzi che sono venuti da me non sanno leggere il calibro e i curricula sono tutti uguali. Inoltre, quando li interrogo a voce i ragazzi mi dicono di essere 'nubili'. L'azienda deve fare l'azienda, spetta alle scuole la formazione, ma questa non è assolutamente all'altezza”.

Questo il messaggio di cordoglio della società biancoceleste apparso su Facebook: «Il Treviso Ac., e tutta la dirigenza, si unisce al dolore per la scomparsa del Sig. Nisio Lenzini, primo Presidente della rinascita dell’ACD Treviso nell’agosto 2013. Alla famiglia e a tutti i suoi cari le più sentite condoglianze». Ancora da fissare, invece, le date delle esequie. Lenzini, vedovo della prima moglie, lascia nel dolore la compagna Francesca Bonato, i figli Massimo e Michele (con il quale conviveva) e tanti amici che si sono subito stretti intorno alla famiglia in questo difficile momento.