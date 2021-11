Lutto per il consigliere regionale Zanoni: è morto il papà

Nella giornata di sabato si è spento il padre del consigliere regionale del Partito Democratico Andrea Zanoni che lo ha voluto salutare in questo modo attraverso un post su Facebook: «Caro papà, sei sempre stato un esempio per tutti noi, un lavoratore infaticabile, appassionato della tua terra. Amavi passare il tuo tempo libero coltivando le tue passioni come l’orto, il fai da te, la natura, gli animali e la politica, il tutto sempre per il bene della nostra famiglia. Fino a pochi anni fa non ti fermavi mai, quando tornavi a casa dal lavoro per te cominciava un nuovo mondo con mille cose da fare. Sei sempre stato un esempio, ti guidava un forte senso di giustizia, onestà, coerenza e responsabilità. Ci hai lasciato da poche ore e già mi manchi, come manchi a mamma, ai miei fratelli, a tutti i tuoi nipoti che tanto amavi e che tanto erano nei tuoi pensieri e a tutta la famiglia. Grazie per tutto quello che ci hai dato e per il sapere e i valori che ci hai trasmesso. Ciao papà».