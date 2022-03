Zero Branco, 47enne trovato morto su una panchina

Verso mezzanotte, in Via Monte Tomba a Zero Branco, il corpo senza vita di un 47enne del posto è stato trovato su una panchina da un passante. Immediata la chiamata ai carabinieri, dalle prime ricostruzioni sembra che la causa del decesso sia stata un malore ma la vittima, M.G. le sue iniziali, aveva tumefazioni su naso e volto. Le indagini sono in corso.

La salma dell'uomo, che viveva in paese con sua madre, è stata portata nella notte presso la camera mortuaria dell’ospedale di Treviso. Ora è a disposizione dell'autorità giudiziaria. Il sindaco Luca Durighetto commenta la notizia con queste parole: «È l'ultima cosa che avrei voluto sentire questa mattina, una tragedia davvero inattesa. Non conoscevo benissimo il 47enne ma mi era capitato di vederlo diverse volte in paese. Spiace soprattutto perché, se il malore l'avesse colpito in casa, qualcuno avrebbe potuto aiutarlo chiamando i soccorsi per tempo, cosa che al parco non è stata possibile».