Lutto improvviso per il mondo del volo libero: Paolo si è spento a soli 58 anni

E' scomparso improvvisamente all'età di 50 anni Paolo Cattuzzo, residente a Cavaso del Tomba e volto noto del monto del volo libero. A portarlo via all vita i posti di un ictus che da una settimana lo aveva costretto al ricovero presso l'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Le sue condizioni sembravano anche in miglioramento, tanto da chiedere di essere dimesso, ma i sanitari avevano consigliato di rimanere ancora qualche giorno in osservazione per sicurezza. Da lì, purtroppo, un secondo malore lo ha stroncato definitivamente nonostante il tentativo di salvarlo con un'operazione d'urgenza. Amante dello sport, Paolo era molto legato alla montagna (soprattutto al Monte Grappa) e al mondo del parapendio. Lascia nel dolore il fratello Renato e la sorella Maria, mentre i funerali si terranno sabato mattina nella chiesa di Cavaso del Tomba.