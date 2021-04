Al secondo volo di giornata precipita in un bosco: morto un parapendista 80enne

Drammatico incidente di volo quello avvenuto verso le ore 15 di sabato in territorio di Borso del Grappa. A perdere la vita, durante il suo secondo volo di giornata, è stato un pilota italiano di circa 80 anni e di cui ancora non si conoscono le generalità visto che non aveva con sé documenti. Ancora ignote le cause di quanto successo, ma sul posto è dovuto intervenire il Suem 118 con l'elisoccorso per recuperare il corpo esanime dell'uomo finito in una zona impervia di un bosco. Sul fatto indagano ora i carabinieri.

