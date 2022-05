Si è spento a 77 anni Pasqualino Vendrame, noto imprenditore di Silea e titolare dell'omonima azienda di via Alzaia, specializzata dal 1977 in movimentazione terra, scavi, palancolati e demolizioni e fondata insieme ai fratelli Giovanni e Raffaele. Il decesso è sopraggiunto venerdì alle 9.30 all'ospedale Ca' Foncello di Treviso a seguito di alcune annose problematiche di salute. Parrocchiano devoto, in giovane età aveva contribuito alla riparazione della statua di San Michele Arcangelo posta sul campanile della chiesa di Silea. Pasqualino lascia nel dolore la moglie Angela, i figli Emanuele con Manuela, Nicola con Cristina, i nipoti Francesca, Maksim, Denis e Davide, la sorella Lorenzina, i cognati e le cognate. Le esequie si terranno domani partendo dalla Casa Funeraria Trevisin Roncade alle ore 10.15 per raggiungere la Chiesa Parrocchiale di Silea alle ore 10.30. Dopo la celebrazione il corteo proseguirà per il locale cimitero. Oggi, invece, alle ore 19.30 verrà recitato il Santo Rosario in Chiesa. Sarà inoltre possibile salutare Pasqualino presso la Casa Funeraria oggi dalle 8.30 alle 18.30 e domani dalle 8.30 fino al momento della partenza del corteo. Per l’occasione la famiglia non chiede fiori, ma eventuali offerte saranno devolute a favore delle Opere Parrocchiali di Silea.