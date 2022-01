Treviso piange De Carlo, storico ottico di via Manin scomparso a 66 anni

“Con Pier Giuseppe De Carlo, la storia bella del commercio trevigiano perde un altro dei suoi protagonisti, un bravo commerciante, un volto amico per tanti trevigiani che hanno avuto l’occasione di essere suoi clienti o anche solo di scrutare le storiche vetrine di via Manin”. Con queste parole il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, piange l’improvvisa scomparsa dell’ottico trevigiano, di origini bellunesi, che da decenni gestiva una nota attività nel centro città. “A tutti i suoi famigliari e a chi gli ha voluto bene – aggiunge Zaia – rivolgo le mie condoglianze. Mi auguro che il prezioso patrimonio di onestà, professionalità, esperienza, amore per l’occhialeria di De Carlo possa non essere disperso”.

Nella mattinata di lunedì, infatti, il noto imprenditore nel settore dell'ottica si è purtroppo spento a soli 66 anni a causa di un probabile infarto fatale che lo ha colpito mentre si trovava da solo nella sua abitazione. Pier Giuseppe si stava preparando per raggiungere la compagna Natalia in montagna, sua grandissima passione da sempre, ma sfortunatamente la coppia non si è più ricongiunta.

Da oltre settant’anni, da quando l'aveva aperta il padre Antonio, l'Ottica De Carlo è un punto di riferimento del settore ottico per la tutta la città di Treviso. L’attività di via Manin offre difatti a tutti i clienti una fornitura di lenti a contatto e un ampio assortimento di articoli di ottica tra cui occhiali da vista, occhiali da sole con lenti graduate, occhiali e lenti da bambino di prodotti di marche selezionate e a prezzi vantaggiosi. E dietro il bancone, ormai da decenni, c'era proprio Pier Giuseppe, diplomato in optometria e specialista in lenti progressive. Persona amata da tutti e sempre disponibile con il prossimo, De Carlo lascia nel dolore la compagna Natali, il figlio di 10 anni Lorenzo, la sorella con il cognato e due nipoti. Le esequie si terranno sabato alle ore 10.30 alla Chiesa Votiva di Treviso.