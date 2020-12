Covid, morto a soli 59 anni l'ex vicesindaco Pietro Prizzon

Sono ore di lutto quelle che sta vivendo la comunità di San Polo di Piave che si è stretta intorno alla famiglia Prizzon per la morte, a soli 59 anni, dell'ex vicesindaco Pietro, già anche volontario Unitalsi e Avis. A portarlo via alla vita, nel pomeriggio di sabato all'ospedale di Vittorio veneto, è stato il virus del Covid-19 contratto a inizio novembre. Residente a Mansuè (dove aveva anche un ufficio di consulenza) ma originario della frazione di Rai di San Polo, Prizzon era un imprenditore edile e Ad della Bazzichetto Srl, mentre in politica negli anni '90 era stato fortemente legato all'Amministrazione di Vendemiano Sartor.

La sua morte improvvisa lascia nel dolore la moglie Maria Consiglia, il figlio Giorgio, la mamma Giovanna, la sorella Michela con il fratello Dino, lo zio Achille, i nipoti e tanti amici e colleghi. I funerali saranno celebrati, nella Chiesa Arcipretale S. Mansueto di Mansuè, rispettando le disposizioni vigenti, nella giornata di lunedì alle ore 14.30, giungendo il feretro dalla Casa funeraria Frè di Gorgo al Monticano. Dopo le esequie, invece, si proseguirà per il cimitero di Rai di San Polo di Piave, mentre il santo rosario sarà recitato sabato sera alle ore 18.30 in chiesa a Mansuè. Per l'ultimo ricordo di Pietro la famiglia chiede non fiori ma offerte per opere di bene.