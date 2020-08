Malore fatale nei pressi di Malga Mariech: morto un escursionista di 67 anni

Un infarto improvviso mentre era in escursione con la moglie e due amici sul Monte Cesen, in zona Pianezze di Valdobbiadene. E' questa la causa del decesso di Pietro Querra, 67enne di Onè di Fonte deceduto verso le 12.45 di venerdì lungo il sentiero 1008 che da Mariech porta a Malga Fossazza. Geolocalizzato il punto, sul posto si è portata una squadra di soccorritori, un'ambulanza e con un verricello di una decina di metri stati sbarcati un tecnico di elisoccorso e l'equipe medica dell'elicottero di Treviso emergenza i quali hanno subito tentato le manovre di rianimazione, purtroppo inutilmente. Dunque, non è stato possibile che constatare il decesso del 67enne. Poiché, data la presenza di nubi basse, l'eliambulanza si è dovuta alzare lasciando medico, infermiere e tecnico a terra - poi scesi a valle con il Soccorso alpino - una volta ottenuto il nulla osta per la rimozione, la salma ricomposta e imbarellata è stata trasportata dall'ambulanza fino al carro funebre.

