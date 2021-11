Lutto a Mogliano, un malore in casa spegne il sorriso di "Pino" Barato

Lutto a Mogliano Veneto per l’improvvisa scomparsa a 79 anni di Giuseppe Barato, storico Presidente del Circolo Scacchi A. Nimzowitsch e Consigliere direttivo della Soms-Società di mutuo soccorso tra operai e agricoltori di Mogliano. “Pino”, come lo chiamavano gli amici, è venuto a mancare lunedì mattina a causa di un fatale malore, forse un infarto, che lo ha colto senza preavviso alcuno sul divano del salotto della sua abitazione. A scoprire il corpo ormai esanime è stato l’amico Pier Giorgio Ruffoni dell’associazione Quartiere Est di cui Giuseppe era Consigliere direttivo oltre che fondatore. Originario di Scorzé, ex studente del Liceo Classico A. Canova di Treviso e per molti anni radiologo presso l’ospedale di Venezia, Pino era un uomo intelligente e molto attivo nel sociale, ma era soprattutto conosciuto per la sua grandissima passione per gli scacchi, tanto da aver istruito generazioni di ragazzi moglianesi a cui è sempre rimasto affezionato. Giuseppe, che a dicembre 2020 aveva perso la moglie Nadia, lascia così nel dolore i figli Marta e Rudi, la nuora Elisa, i nipoti Lorenzo e Alessandro, Pierina e Omero con Lucia, i cognati Ivana, Diego e Rosaria, i nipoti Morena, Carlo, Francesco, Lara, Stefania e Andrea, oltre a tanti amici e colleghi scacchisti da tutta Italia che si sono subito stretti intorno alla famiglia in questo difficile momento. Le esequie si terranno con il rito civile venerdì 26 novembre alle ore 14 nella Barchessa dell’Istituto C. Gris di Mogliano Veneto.