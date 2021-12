Lutto a Soligo, il paese perde il sorriso di Raoul a soli 53 anni

Si è spento improvvisamente a soli 53 anni Raoul Lunari, persona molto conosciuta in tutta la frazione di Soligo. Rappresentante di pannelli solari per la friulana Solar Energy Group, era una persona solare, simpatica e sempre disponibile con tutti. Lunari lascia nel dolore i figli Giulia, Luca e Chiara, la compagna Morena, la sorella Sabrina con Riccardo e tanti amici che si sono subito stretti intorno alla famiglia in questo difficile momento della vita. I funerali avranno luogo domani alle ore 10 nella Chiesa Parrocchiale di Soligo, mentre il Rosario sarà recitato oggi ale 19.30 presso il Centro Parrocchiale. Dopo le esequie il corteo proseguirà per la cremazione. Per l'occasione la famiglia non chiede fiori ma eventuali opere di bene.