Lutto nel mondo del volley veneto: è mancato mister Renato Semenzato

«Oggi è mancato Renato Semenzato, primo allenatore di pallavolo fin dalla nascita della Polisportiva Mogliano. Resterà nel ricordo di quanti lo hanno conosciuto, amato e stimato per le sue qualità di uomo buono, disponibile, modesto, generoso e capace allenatore. Ha allenato per molti anni a Mogliano lasciando, con la sua presenza, un segno forte nel cuore di tutte le atlete che, da lui, hanno imparato a fare propri i sani principi dello sport. Un grande grazie Renato per quanto hai dato alla Polisportiva Mogliano e alle nostre ragazze». Con questo post, lasciato ai social, Romeo Girardi (presidente della Polisportiva Mogliano) ha voluto dare addio al noto insegnante di educazione fisica e docente nazionale Fipav residente nel veneziano.

Così, invece, il Comitato Territoriale di Venezia: «Per ricordare Renato Semenzato, da oggi fino a domenica 18 aprile sarà osservato un minuto di silenzio prima di tutte le gare di carattere Territoriale. Una grande persona, un grande amico di atleti, atlete, allenatori, ufficiali di gara, dirigenti, genitori di tutte le società del veneziano. Ci stringiamo tutti in un grosso abbraccio ai familiari e A.S.D. San Giorgio».

Questo infine, il saluto del Volley Piave: «Nell’ultimo mezzo secolo ha attraversato la sua amata pallavolo in tanti ruoli: prima come giocatore, poi come coach (raggiungendo anche la serie A) per dedicarsi infine all’insegnamento nei settori giovanili, ove è stato sicuro protagonista nonchè riferimento tecnico e umano per molti giovani allenatori. Da tanti anni coordinatore responsabile della formazione tecnica dei nuovi allenatori provinciali, ha guidato spesso le rappresentative giovanili veneziane, ottenendo sempre prestigiosi risultati. Renato ha scritto una pagina bella e importante pagina nella storia della sua amatissima società e del volley veneziano, che ora saranno sicuramente piu’ poveri. Gli amici, i dirigenti, i tecnici e le atlete del Volley Pool Piave si stringono alla famiglia nel ricordo di Renato».