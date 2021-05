L'artigianato trevigiano perde una sua colonna: morto a 76 anni Roberto Brugnera

Lascia nel dolore la moglie Maria Rosa Milanese. In passato aveva ricoperto molteplici incarichi di responsabilità in Confartigianato, sia a livello locale che regionale

Roberto Brugnera, storico titolare della Tappezzeria Brugnera in viale della Repubblica a Treviso, si è spento nella giornata di lunedì allìetà di 76 anni. Colonna portante dell'artigianato trevigiano, aveva iniziato tale mestiere nel 1964 affiancando il padre in bottega, per poi "camminare da solo" a partire dagli anni '80. La sua riconosciuta professionalità lo ha poi portato nel tempo a ricoprire anche diversi importanti incarichi in Confartigianato Treviso, prima come responsabile di Mandamento e poi a livello provinciale, fino a guidare il gruppo a livello regionale. Dal 2009, invece, era co-presidente dell'Associazione Tappezzieri di Confartigianato. Le esequie si terranno alle ore 11 di venerdì a San Giuseppe. Lascia nel dolore la moglie Maria Rosa Milanese che lo ha così salutato in Facebook: "Ciao amore mio. A tutti hai lasciato il ricordo del tuo sorriso".