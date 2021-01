Cgil in lutto, a 82 anni è scomparso il sindacalista Roberto De Marco

Sono ore di lutto quelle che sta vivendo la Cgil di Treviso. Nella giornata di venerdì si è difatti spento, all'età di 82 anni, il noto sindacalisti Roberto De Marco, originario di Roma ma da tantissimi anni nella Marca. Come difatti riporta "la Tribuna", De Marco è stato segretario provinciale della Fisac (Federazione dei lavoratori del credito e assicurazioni) e poi membro della Cgil, venendo anche eletto nella segreteria della Camera del Lavoro di Treviso. Infine, dopo il pensionamento si è dedicato al rilancio della Federconsumatori lasciata nel 2008. A fianco del suo lavoro come sindacalista ha anche avuto un'importante passione per la politica sfociata ne tesseramento con il Pci. De Marco lascia la moglie Carmen e la figlia Claudia, i nipoti.