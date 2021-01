Tragedia a Maser: 68enne viene trovato morto in casa

Tragedia nella serata di sabato in località Sant'Antonino di Maser. La salma di un pensionato 68enne, L.M., è difatti stata trovata all'interno di un'abitazione dopo che a chiamare i soccorsi era stato un familiare. Sul posto si sono dunque presentati i vigili del fuoco, i carabinieri, il Suem 118 ed il medico legale, ma per l'uomo non c'era già più nulla da fare. Ancora da capire, invece, le cause del decesso, anche se le lesioni visibili sarebbero compatibili con una caduta accidentale, magari a seguito di un malore visto che l'uomo è stato trovato al piano terra ai piedi di una rampa di scale. In ogni caso, sul posto sono poi giunti altri familiari della vittima che sono stati subito sentiti dai militari per cercare di capire cosa possa essere successo al 68enne. La salma è stata infine portata all'obitorio di Montebelluna e affidata ai familiari.