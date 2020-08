Lutto a Mareno di Piave, morto a 74 anni l'imprenditore Sergio Marcon

La comunità di Santa Maria del Piave si stringe attorno alla famiglia di Sergio Marcon, imprenditore 74enne titolare dell’azienda omonima, scomparso nella giornata di sabato dopo una lunga lotta contro una malattia. Persona sempre attiva e volenterosa, ha lasciato questa terra assistito amorevolmente dai figli Elia, Alessandro e dalla moglie Antonella.

Classe 1945, Sergio Marcon era un esempio dell’intraprendenza che ha contraddistinto la generazione cresciuta nel Dopoguerra e negli anni del Boom economico. Aveva iniziato da giovanissimo a lavorare alla De Marchi di Conegliano, azienda produttrice di grandi cucine industriali, frequentando poi le scuole serali per specializzarsi nel ramo della meccanica. Nel 1974, nella sua casa natia di Santa Maria del Piave, aveva aperto la sua officina di carpenteria metallica pesante, che ha poi condotto con successo durante gli anni fino a qualche mese fa, nonostante il male che lo ha afflitto.

Sergio Marcon era anche un grande appassionato di caccia e un esperto ballerino di liscio. “Era una persona buona e generosa, che pensava sempre prima agli altri che a sé stesso – lo ricorda con grande affetto la famiglia – Un gran lavoratore sempre sorridente e felice, che non abbiamo mai visto triste. Un esempio per tutti noi”. Oltre alla moglie e ai figli Elia e Alessandro, Marcon lascia i fratelli Dino e Rito e tutti gli altri parenti e amici conosciuti in una vita. Il funerale si terrà martedì 25 agosto alle ore 10.30 nella chiesa di Santa Maria del Piave, e dopo la cerimonia si proseguirà per la cremazione. Llunedì alle ore 20, invece, nella stessa chiesa verrà recitato il rosario. Per volontà della famiglia non sono richiesti fiori ma opere di bene in memoria del caro Sergio.