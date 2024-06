Aggressione a Udine, morto il 56enne giapponese

La ferita rimediata al capo, dopo aver battuto la testa a terra in seguito a un pugno ricevuto, è stata letale per Shimpei Tominaga, l'uomo giapponese coinvolto in un brutale pestaggio sabato notte tra via Pelliccerie e via Paolo Sarpi. Dopo l'aggressione Tominaga, che si trovava fuori assieme a un amico che lavora in un ristorante cittadino – anche lui coinvolto nella rissa, ma ferito in maniera lieve –, è stato condotto d'urgenza al reparto di terapia intensiva del Santa Maria della Misericordia in condizioni critiche. I medici hanno tentato di salvargli la vita, ma non è stato possibile. Lascia la moglie Chinatsu e il figlio di 13 anni. Mentre Shimpei stava vivendo a Udine – si occupava di export di arredamento made in Italy con il paese del Sol Levante – i suoi cari erano tornati nella terra d'origine da due anni, nella città di Kawasaki, 30 chilometri a sud di Tokyo. Dopo il percorso delle elementari in Italia, infatti, la coppia aveva deciso da dare una formazione scolastica giapponese per il piccolo di famiglia, per poi tornare nel nostro Paese e iscriversi alle superiori. Ieri c'è stato l'arrivo dei suoi cari e oggi la constatazione della morte cerebrale. Tominaga, nato l'8 novembre 1967, era una persona molto conosciuta in città, apprezzata per il suo modo di fare cordiale e per la sua simpatia. Arrivò in Italia da piccolo stabilendosi a Roma, assieme al padre Kenichi, che si occupò per primo della comercializzazione nel nostro Paese dei cartoni animati giapponesi.