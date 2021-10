Morto Silvano Guerra, imprenditore e capitano della Bocciofila Olimpia

Sono ore di lutto quelle che sta vivendo la comunità trevigiana del mondo delle bocce. Si è difatti spento a soli 66 anni, nella giornata di giovedì, l’imprenditore Silvano Guerra, già consigliere e capitano della Bocciofila Olimpia di Treviso. Fondatore e titolare dell’azienda Guerra Lampadari con sede a Marcon, Silvano è stato portato via alla vita da una terribile malattia che non gli ha lasciato scampo e contro cui combatteva con coraggio da alcuni anni. Veneziano di origini, Guerra era un amante del gioco delle bocce, tanto da affermarsi prima con la Bocciofila Serenissima e poi diventare dal 2004 un trevigiano d’adozione dopo essersi iscritto alla Bocciofila Olimpia di cui era anche il Direttore Sportivo.

Con la società di Santa Maria del Rovere nel 2005 aveva subito vinto il titolo nel Campionato di 1^ Categoria a squadre a Cento, per poi ottenere nel 2006 anche una bella ed importante affermazione a Lugano (Svizzera) nella Gara internazionale della Vendemmia in coppia con Ulisse Binda, sconfiggendo in finale una coppia di Cagliari, mentre nel 2011 era diventato Campione Provinciale nella specialità Individuale categoria “A” battendo in finale Luciano Battilana della Monastier. Silvano lascia dunque nel dolore la moglie Nadia e la figlia Silvia, oltre a tanti amici e colleghi che si sono subito stretti attorno alla famiglia in questo momento di dolore. Le esequie si terranno in forma laica e privata nei prossimi giorni, mentre il corpo del caro Silvano verrà poi cremato come da sue volontà.