Lutto per il noto pub St. Thomas's Gate: morto improvvisamente il titolare

Una morte improvvisa, senza senso per chi lo conosceva bene. E' morto così il 50enne Stefano Guizzon, probabilmente colpito da un infarto che non gli ha lasciato scampo alcuno. Come riporta "la Tribuna", il 50enne si è spento nel primo pomeriggio di martedì all'interno del suo locale, il noto St. Thomas's Pub di viale Vittorio Veneto a Treviso, a pochi passi da porta San Tomaso. A trovare il corpo dell'uomo, ormai esanime di fianco ad uno dei tavolini interni, è stato uno dei dipendenti che lo aveva raggiunto in vista dell'apertura serale. Sul posto sono fatti subito intervenire i sanitari e le forze dell'ordine, ma purtroppo il cuore di Stefano si era già fermato per sempre.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Distrutti dal dolore la moglie Marta, che ora dovrà crescere da sola il loro figlio di poco più di un anno, e il socio Alberto Vivian con il quale gestiva diversi altri locali come il bar all'ospedale San Camillo, e i Caffè Vergnano al centro commerciale Panorama di Villorba e all'outlet Franciacorta di Brescia. In oltre, in passato aveva anche gestito il bar Castellana all'omonimo centro commerciale di Paese e il bar Plavis di Spresiano. Originario di Castelfranco Veneto, ma residente a Castagnole, era un amante dello sport (in particolare del tennis) ed era una persona amata da tutti, amici e clienti che fossero, tanto che saranno diverse le persone che vorranno assistere ai suoi funerali che, vista la situazione, devono ancora essere fissati.