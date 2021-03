Lutto a Vittorio Veneto: morto Stefano Petterle, storico scialpinista del Cai

Stefano "Peste" Petterle si è spento a soli 72 anni nella giornata di mercoledì a Vittorio Veneto. A portarlo via alla vita una grave malattia contro cui combatteva da alcuni anni. Noto scialpinista e istruttore del Cai locale, "Peste" è stato uno degli ideatori del "Corso di neve, valanghe, prevenzione ed autosoccorso" promosso dalla Commissione Interregionale Scuole di Alpinismo, Sci Alpinismo e Arrampicata del Veneto e Friuli V.G. Inoltre, in passato aveva anche collaborato con la Scuola Interregionale (Veneto e Friuli Venezia Giulia) del Cai come istruttore e come componente del Consiglio direttivo, oltre ad essere stato anche presidente del Centro Studi Materiali e Tecniche di Veneto e Friuli Venezia Giulia del Cai.

Tra i primi a ricordarlo ci sono stati proprio i suoi amati colleghi e amici del Cai: «La Scuola di Alpinismo Vittorio Veneto piange la scomparsa di Stefano Petterle. "Peste", storico istruttore di alpinismo e scialpinismo della sezione CAI di Vittorio Veneto, prima in seno al gruppo roccia poi nella Scuola di Alpinismo, ha insegnato a molte generazioni di appassionati il rispetto e la conoscenza della montagna. Il suo ricordo rimarrà in tutti noi, che abbiamo potuto apprezzare la sua cordialità e la sua dedizione nel trasmettere le sue competenze agli allievi ed agli istruttori più giovani. Ci stringiamo a Loretta, Matteo e alla sua famiglia in questo momento di dolore».