Tragedia a Santa Maria del Rovere: 47enne trovato morto nella stanza del B&B

Tragedia a Santa Maria del Rovere nella serata di sabato 29 luglio: poco dopo le otto di sera, al Bed and Breakfast "Big Brother", è stato trovato il corpo senza vita di un uomo di 47 anni, S.B. le sue iniziali. A dare per primi l'allarme sono stati i titolari della struttura, situata a pochi metri dalla chiesa parrocchiale del quartiere, lungo Viale Brigata Treviso. L'arrivo sul posto della polizia scientifica, delle volanti della Questura di Treviso e del personale del Suem 118 ha subito attirato l'attenzione di residenti e curiosi. Purtroppo per il 47enne ogni soccorso si è rivelato vano.

L'uomo, secondo le prime ipotesi, poteva essere stato stroncato da un'overdose di sostanze stupefacenti ma le indagini portate avanti dagli inquirenti nel corso di domenica hanno accertato che il 47enne si sarebbe tolto la vita impiccandosi nella sua stanza. I rilievi della polizia sono andati avanti per quasi due ore all'interno del Bed and Breakfast aperto nel 2014. Un'attività che finora non aveva mai registrato problemi o altri episodi simili.