Tragedia sul lavoro, operaio 31enne muore alla Cava Mosole

Tragedia sul lavoro nel pomeriggio di lunedì 16 gennaio: Andrei Perepujniy, operaio di 31 anni moldavo d'origine ma residente a Susegana, ha perso la vita alla Cava Mosole di Villorba. L'uomo lascia la compagna e una figlia di tre anni.

Da una prima ricostruzione dei fatti, il giovane stava lavorando al nastro trasportatore quando è rimasto improvvisamente impigliato nel macchinario e poco dopo schiacciato da un cumulo di ghiaia. È stata la ditta stessa a chiamare sul posto i soccorsi ma per Andrei non c'era già più nulla da fare. Alla Cava Mosole sono intervenuti i tecnici Spisal per i rilievi sulla dinamica dell'accaduto. Insieme a loro i carabinieri di Treviso e il personale del Suem 118. Per la Marca è il primo incidente mortale sul lavoro del 2023.