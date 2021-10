Lutto a San Vendemiano: si è spento a 65 anni "Ciubo" Mazzer

Sono ore di lutto quelle che sta vivendo la comunità di San Vendemiano per la scomparsa, nella giornata di mercoledì, di "Ciubo" Mazzer a 65 anni. "Tiberio ci ha lasciati improvvisamente lasciando increduli e attoniti quanti lo conobbero e hanno condiviso con lui la passione per il calcio - fa sapere la società A.C. San Vendemiano su Facebook - Fin da giovane ha calcato il campo del paese mettendo in evidenza le sue doti di maratoneta e buon centrocampista sia nel Settore Giovanile che in Prima Squadra, per poi terminare la sua carriera agonistica con l'Ogliano. Successivamente è tornato a San Vendemiano come allenatore degli Allievi Regionali che con la sua direzione ha dimostrato bel gioco, spirito di gruppo e di squadra, raccogliendo nel girone di ritorno il maggior numero di punti rispetto alle altre squadre. Ai familiari tutti va il nostro cordoglio e vicinanza".

La cerimonia funebre si terrà lunedì alle ore 15.30 nella Chiesa Parrocchiale di San Vendemiano, mentre il Santo Rosario sarà recitato mezz'ora prima della funzione sempre in chiesa. La salma sarà poi tumulata nel locale cimitero.