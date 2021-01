Lutto nel mondo della pallavolo trevigiana: a 76 anni si è spento Toni Pavan

«Questo maledetto 2020 non poteva finire nel peggiore dei modi. Abbiamo infatti saputo della scomparsa di Toni Pavan, storico componente della commissione pallavolo e del comitato provinciale del Csi. Non c'è una persona che dopo avergli parlato un minuto non gli volesse bene. Facciamo fatica ad immaginare un CSI senza Toni. Siamo tutti affranti e ci stringiamo accanto a tutti i suoi familiari. Ci mancherai Toni, ti abbiamo voluto tanto bene». Con questo toccante post su Facebook il Csi, nelle scorse, ore, ha dato notizia della morte del 76enne Antonio Pavan, allenatore tra le altre della Lupino San Giuseppe e dell'Union Cast, arbitro (soprattutto nelle categorie giovanili) e dirigente del Csi provinciale fin dagli anni '70 oltre che consigliere e componente della commissione sportiva.

Questo il ricordo del Volley Pool Piave di San Donà di PIave (VE): «Appassionato di volley e soprattutto del suo settore femminile, dalla metà degli anni ’90 si è avvicinato alla nostra società, della quale ha seguito tutte le vicende agonistiche e organizzative, offrendo anche una collaborazione fattiva e preziosa. Immancabile la sua presenza sugli spalti a vedere le panterine del Volley Pool Piave o, come fedele abbonato, a seguire le pantere al Palaverde. Tifoso discreto e competente, ci mancherà tantissimo con quel suo fare bonario e affettuoso verso le atlete, verso noi collaboratori e tutto il nostro mondo. Ciao Tony!».

A portarlo via alla vita un probabile infarto che lo ha colpito mercoledì verso le ore 16 appena rincasato dopo esser stato al supermercato Panorama per fare la spesa. A scoprire il corpo ormai senza vita dell'uomo è stata la nipote Anna Martignon, residente poco distante, che dopo non aver avuto più sue notizie per alcune ore ha deciso di contattare la polizia e i vigili del fuoco per poter entrare in casa. Una volta all'interno però la macabra scoperta. I funerali di Pavan si svolgeranno dunque martedì 5 gennaio alle ore 15 presso la chiesa di San Giuseppe.