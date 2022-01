Sbatte la tovaglia dal balcone ma precipita nel cortile: morto un 63enne

Intorno alle 14.40 di oggi, in viale Friuli a Conegliano, si è verificato un incidente domestico mortale. A perdere la vita è stato Vito Mele, 63enne di origini pugliesi (originario del comune di Modugno in provincia di Bari), operaio, celibe e postino a Parè. L'uomo stava scrollando la tovaglia dal balcone di casa quando è improvvisamente precipitato dal secondo piano dopo aver perso l'equilibrio, cadendo rovinosamente nel cortile sottostante e morendo sul colpo. Sul posto si sono subito recati i carabinieri della Compagnia di Conegliano per rilievi che, dai primi accertamenti(avendo anche ritrovato la tovaglia a fianco del corpo del 63enne), hanno escluso responsabilità di altre persone. La salma è stata trasferita al locale ospedale dove si trova ora a disposizione dell'Autorità giudiziaria.