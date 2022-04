Lutto in centro città: si è spento Walter, storico personaggio delle osterie trevigiane

Sono ore di lutto quelle che sta vivendo oggi la città di Treviso per la notizia della scomparsa a 73 anni di Walter Serdoz, noto fiscalista e membro di Unindustria Treviso oltre che storico personaggio delle osterie trevigiane di cui era un vero appassionato. La morte lo ha colto lo scorso 27 marzo allo Iov di Castelfranco Veneto dove era ricoverato a causa di un tumore, ma la famiglia ne ha avuto notizia solo ieri visto che Walter non aveva voluto dire a nessuno del suo stato di salute, nemmeno quando lo scorso gennaio era già stato ricoverato una prima volta. Originario di Fiume, prima di trasferirsi a Treviso avevi vissuto diversi anni a Venezia. Amante della storia, della letteratura e dell'arte, lascia un vuoto incolmabile soprattutto nei cuori di chi in città lo ha conosciuto tra i Naneti, Arman e Muscoli's.

“A nome di tutta Assindustria Venetocentro, ricordiamo con stima e affetto il caro Walter nel grande dispiacere per la scomparsa, condoglianze a chi gli ha voluto bene - ha commentato il direttore Giuseppe Milan - La sua apprezzata consulenza è stata un riferimento per le aziende del territorio, di cui ha accompagnato la crescita con professionalità e attenzione alle esigenze anche delle Pmi”.