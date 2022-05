Caos alla Mostra del Vino: residente aggredisce due uomini con una mazza da baseball

E' stata forse la musica ad alto volume alla base dell'acceso diverbio verificatosi ieri intorno alle 23.30 a San Pietro di Barbazza di Valdobbiadene nel corso della Mostra del Vino. I carabinieri sono difatti dovuti intervenire, su segnalazione di alcuni passanti, per placare gli animi fra due uomini, poi ricorsi alle cure dei sanitari, ed una donna del posto che li ha affrontati con una mazza da baseball poi rinvenuta e sequestrata dai militari dell'Arma. Secondo una prima ipotesi, la donna (che vive poco distante dalla sede della mostra) sarebbe stata esausta per il rumore causato dai festeggiamenti, tanto da aggredire alcuni membri della Pro Loco una volta che stavano per rincasare. Sul fatto sono comunque ancora in corso le indagini.