Guida moto con la patente sospesa: fermato, aveva una scacciacani in tasca

Cosa ci facesse a Padova in moto con una scacciacani in tasca non è al momento dato saperlo. Sta di fatto che nella notte tra il 6 e il 7 novembre un ragazzo di 22 anni residente a Resana in provincia di Treviso si è messo in un grosso guaio. I carabinieri lo hanno fermato in via Montà mentre armeggiava a fianco ad una moto. Un comportamento anomalo che ha indotto una pattuglia del Radiomobile a fermarsi per approfondire la situazione. Alla vista dei militari il ragazzo è apparso piuttosto agitato.

Gli accertamenti

Ai carabinieri ha riferito che lo scooter si era guastato e non riusciva a rimetterlo in moto. In effetti, completati i controlli, il mezzo è risultato appartenere alla madre ma la moto era priva di revisione. Il giovane però aveva raggiunto Padova senza patente dal momento che gli era stata sospesa un anno fa, a novembre 2022, a Resana. Dopo un incidente in cui era rimasto coinvolto, il giovane era risultato positivo alle analisi di laboratorio: prima di mettersi alla guida aveva assunto cocaina. Inevitabile la denuncia per guida in stato di alterazione psicofisica. Sottoposto a perquisizione personale i militari nella notte lo hanno trovato in possesso di una pistola scacciacani carica, priva di tappo rosso, una perfetta riproduzione di una Beretta modello 92 in uso alle forze dell’ordine e di proprietà del padre. Il ragazzo non ha dato giustificazioni circa il possesso dell’arma. Accompagnato in caserma, è stato denunciato per il reato di porto di armi ed oggetti atti ad offendere ed è stato sanzionato amministrativamente per guida senza patente. L’arma è stata sequestrata mentre il mezzo è stato confiscato.