In moto ubriaco e con la patente revocata: 48enne denunciato

Si è messo alla guida della sua moto ubriaco e con la patente già revocata ma, una volta in strada, è stato fermato per un controllo dai carabinieri di Villorba. Denuncia inevitabile per un 48enne villorbese nella notte tra venerdì 3 e sabato 4 giugno. Oltre a guidare con la patente revocata, il motociclista è risultato positivo all'alcoltest con un tasso di oltre 1.3 g/l. Come se non bastasse la moto gli è stata sequestrata perché sprovvista di copertura assicurativa. Una serata da dimenticare in fretta.