Morto dopo l'operazione alla spalle, l'autopsia: fatale un problema cardiaco

Sarebbe stato un problema di natura cardiaca a stroncare, lo scorso 24 aprile, Diego Rulli, autotrasportatore 53enne di Motta di Livenza trovato agonizzante in una stanza dell'ospedale di San Vito al Tagliamento dal personale medico. L'uomo si era sottoposto ad un intervento chirurgico di ruotine, alla cuffia dei rotatori, prima di essere colpito dal malore che gli è costato la vita. Nei giorni scorsi la Procura di Pordenone, con il pm Monica Carraturo, ha iscritto nel registro degli indagati l'anestesista e l'ortopedico che hanno eseguito l'intervento (devono rispondere di omicidio colposo) e ha poi conferito al medico legale, Antonello Cirnelli, l'incarico di un esame autopsico che si è svolto ieri mattina, 8 maggio, presso l'obitorio dell'ospedale pordenonese. Presente anche il perito di parte, Giovanni Dal Ben. Durante l'esame è stato effettuato un prelievo dei tessuti che saranno analizzati per chiarire qualche patologia abbia portato al decesso.

Diego Rulli, originario di San Ambrogio di Torino, lavorava da anni come camionista alla Friulintagli di Prata di Pordenone. Lascia la moglie Federica e due figlie, Sara, giovane promessa del pattinaggio (con la Nuova pattinaggio Oderzo) e Alessia. Tutti lo hanno descritto come una persona che non aveva mai avuto nessun tipo di problemi di salute; la stessa operazione a cui si era sottoposto, in anestesia locale, non avrebbe necessitato di un ricovero post operatorio. Il funerale di Rulli sarà fissato probabilmente nella giornata di oggi.