Fanno saltare in aria il bancomat, ladri costretti a fuggire a mani vuote

E' miseramente fallito il colpo che ignoti hanno tentato di mettere a segno ai danni della filiale della BCC Prealpi san Biagio di piazzale Madonna, a Motta di Livenza, a pochi passi della nota Basilica della Madonna dei Miracoli. Il blitz, messo a segno da una banda di malviventi, è avvenuto alle 4.30 circa quando, con una carica esplosiva (la classica marmotta) è stato fatto saltare in aria il bancomat dell'istituto. I ladri sono stati costretti a fuggire a mani vuote a bordo di una Audi A6 che sarebbe stata rubata alcuni giorni fa in provincia di Udine. Sul posto sono giunti i carabinieri di Motta di Livenza e del nucleo radiomobile di Conegliano che ora indagano sull'episodio. Saranno visionate le telecamere di videosorveglianza presenti in zona. Il boato provocato dalla carica esplosiva è stato sentito distintamente a centinaia di metri.

