Cade dalla cresta del monte durante un'escursione: 37enne in ospedale

Sabato di interventi per gli uomini del Soccorso Alpino e Spelologico del Friuli Venezia Giulia: tra le 10 del mattino e le 18 del pomeriggio i soccorritori, allertati dalla Sala operativa regionale per le.emergenze sanitarie, hanno preso parte a quattro interventi di soccorso, due dei quali nella.cornice compresa tra il Monte Lussari e la.Creta del Cacciatore, uno in comune di Pontebba e uno in comune di Cavazzo Carnico.

Proprio a Cavazzo Carnico un escursionista 37enne di Motta di Livenza è caduto dalla cresta del Monte Sompalis per diverse decine di metri su pendii ripidi in una zona boschiva. Sul posto la Sores ha inviato le squadre di terra della stazione di Forni Avoltri (tre tecnici), i soccorritori della Guardia di Finanza e l'elisoccorso regionale. Le squadre di terra sono salite con i mezzi fuoristrada e hanno individuato il ferito dal basso. Due tecnici sono stati poi verricellati a bordo dell'elisoccorso regionale e trasportati sul punto in cui si trovava il ferito per dare aiuto all'equipaggio tecnico sanitario nel trasportare la barella in un punto dal quale sarebbe stato possibile verricellarla a bordo. L'uomo ha riportato ferite ad un arto inferiore ed è politraumatizzato. È stato trasportato all'ospedale di Udine.