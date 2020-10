Minaccia la ex con un tanica di benzina, 34enne resta in cella

Resta in carcere il marocchino arrestato nella serata di venerdì 16 ottobre a Motta di Livenza per aver minacciato la ex, anche lei una connazionale, con un tanica di benzina. Questo quanto disposto dal gip Angelo Mascolo al termine dell'udienza di convalida e l'interrogatorio di garanzia svoltosi questa mattina, lunedì 19 ottobre.

Il 34enne è accusato di essere andato sotto casa della sua ex compagna minacciandola di morte e portando con sé una tanica piena di benzina con cui avrebbe voluto darle fuoco. La donna ha riportato lievi lesioni nell'aggressione ma l'intervento immediato dei Carabinieri di Oderzo e Cessalto ha evitato alla ex compagna conseguenze ben più gravi.

All'arrivo dei militari l'aggressore ha provato a divincolarsi dall'arresto spintonando gli uomini dell'Arma in servizio. Il risultato è che è stato denunciato anche per resistenza a pubblico ufficiale. Alla fine l'uomo è stato portato nel carcere di Santa Bona a Treviso mentre la tanica di benzina con cui ha minacciato la sua ex è stata invece posta sotto sequestro. Nel corso dell'interrogatorio il 34enne ha respinto ogni addebito ma il giudice ne ha disposto la custodia cautelare in carcere.