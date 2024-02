Tentano di sradicare la colonnina del self con un autocarro, un arresto dei carabinieri

E' stato convalidato l'arresto del presunto responsabile del colpo fallito ad una stazione di servizio di Motta di Livenza, lungo la Postumia: l'uomo, comparso di fronte al giudice nella mattinata di oggi, 26 febbraio, è stato rimesso in libertà in attesa del processo. L'episodio è avvenuto nella prima mattinata di domenica. Alcuni malviventi, tra cui la persona arrestata, hanno tentato di sradicare la colonnina del self service di accettazione di banconote e carte di pagamento, con un autocarro a cui sono state legate della catene. Il colpo è però miseramente fallito e i malviventi sono stati costretti alla fuga. Le ricerche dei carabinieri della Compagnia di Conegliano hanno portato a ritrovare il furgone utilizzato, abbandonato nel centro di Motta di Livenza.