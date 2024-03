Si allontana in bici e scompare nel nulla, apprensione per un 35enne

Apprensione a Motta di Livenza per la misteriosa scomparsa di Dalvir Singh, 35enne di origini indiane, residente a Motta di Livenza. L’uomo è alto circa 175 cm e pesa circa 80 kg, ha capelli e occhi castani. L'asiatico si è allontanato con una bicicletta nera da uomo dalla propria abitazione nella tarda mattinata del 25 febbraio scorso, facendo perdere le tracce. Al momento dell’allontanamento indossava jeans di colore grigio, scarpe di colore marrone e una giacca di colore marrone. La famiglia, preoccupata per la sua sorte, ha presentato una formale denuncia di scomparsa ai carabinieri della stazione di Motta di Livenza. Attivato dalla Prefettura di Treviso l'apposito protocollo per le persone scomparse. "Chiunque avvisti l’interessato o possa riferire informazioni utili ai fini delle ricerche attualmente in corso è pregato di contattare il 112" così recita in un comunicato la stessa Prefettura.