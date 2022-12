Stroncato da un malore nel garage di casa nella mattina della Vigilia

Tragedia nella mattina della Vigilia di Natale a Motta di Livenza, all'interno del garage di un'abitazione di vicolo Argine Sinistro. Un uomo di 70 anni, Giorgio Marzin, è stato colpito da un malore, probabilmente da un infarto, ed è stato soccorso da un vicino di casa che lo aveva visto, attraverso il basculante aperto, seduto e molto pallido. Pochi secondi e la situazione è precipitata: il pensionato è caduto a terra, privo di sensi, senza più riprendere conoscenza. L'uomo si trovava a pochi passi dalla sua bici, mezzo con cui spesso si spostava e che probabilmente anche sabato mattina si apprestava ad inforcare. Subito è scattato l'allarme al Suem 118 ma medico e infermieri non hanno potuto far nulla per salvargli la vita; prima dell'arrivo dell'automedica, un passante ha avviato le pratiche di rianimazione, con il massaggio cardiaco. Purtroppo ogni tentativo del personale sanitario (supportato anche dall'elicottero inviato dal Ca' Foncello) è stato inutile. Il funerale si svolgerà presso il Duomo di San Nicolò a Motta di Livenza, mercoledì 28 dicembre alle 14.30. Giorgio Manzin non era sposato e viveva solo da quando era mancata la madre, ex maestra elementare a Lorenzaga: è ricordato con affetto da Edlira, Elio, Pamela e Melissa.