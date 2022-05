Entra in canonica e ruba pc e offerte, ladro incastrato dalle telecamere di videosorveglianza

Lo scorso 20 maggio era riuscito ad entrare, approfittando di una finestra semi aperta, all'interno della canonica della parrocchia di Motta di Livenza e aveva trafugato un computer portatile e qualche spicciolo, per un bottino non elevato. Ieri mattina, sabato 28 maggio, i carabinieri della stazione di Motta sono riusciti finalmente ad identificare il responsabile del furto. Si tratta di un 43enne di origini veneziane, senza fissa dimora, con a carico precedenti per delitti contro il patrimonio. Per l'uomo è scattata inevitabile una denuncia alla Procura di Treviso. Ripreso dalle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, l'uomo è stato riconosciuto dai militari che hanno eseguito il sopralluogo il giorno del furto.