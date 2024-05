Muore in ospedale dopo l'operazione alla spalla: due indagati

Un uomo di 53 anni, Diego Rulli, originario di Motta di Livenza, è morto dopo un intervento chirurgico che si è svolto all'ospedale di San Vito al Tagliamento. Era stato sottoposto a una ordinaria operazione di ortopedia alla cuffia dei rotatori. Secondo quanto è stato accertato, tutti gli esami pre-operatori risultavano nella norma. Sulla vicenda, la Procura della Repubblica di Pordenone ha aperto un fascicolo d'inchiesta, indagando per omicidio colposo l'ortopedico e l'anestesista che hanno eseguito l'intervento. Per mercoledì 8 maggio è stata fissata l'autopsia che sarà eseguita dal medico legale Antonello Cirnelli. Rulli lascia la moglie Federica e le figlie Sara e Alessia.

La società sportiva Nuovo pattinaggio Oderzo, in cui milita Sara, ha dedicato al 53enne un post sulla propria pagina Facebook: "Diego era una persona solare col sorriso stampato sul viso e sempre disponibile. Eri il nostro super papà Ken sempre in prima fila per tifare il gruppo Amethyst! Questa volta devi sostenerci ancora di più dall’alto, ci mancherai! Ci stringiamo tutti con grande affetto alla mamma Federica, a Sara e Alessia".