Sequestrati quadri storici per 50mila euro, commerciante denunciato

Una decina di quadri storici, tutti olio su tela, del valore di circa 50mila euro, sono stati ritrovati e sequestrati nei giorni scorsi dai carabinieri della stazione di Motta di Livenza e dei militari del nucleo tutela patrimonio culturale di Venezia. Le opere, di proprietà di una vedova 63enne di Montebelluna, erano nascoste all'interno di un magazzino e sono state rese alla donna. Nel corso dell'operazione è stato denunciato per il reato di appropriazione indebita un commerciante di 68 anni a cui la vedova si era rivolto, tempo fa, per fare da mediatore per la vendita dei quadri. L'uomo però, una volta ottenute le tele, le aveva fatte sparire. La 63enne si è quindi rivolta ai carabinieri che si sono adoperati per rintracciare il nascondiglio dei dipinti.

