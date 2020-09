Truffa dello specchietto, anziano raggirato: spillati 400 euro

Un 27enne di Foggia, con precedenti e senza fissa dimora, è stato denunciato per truffa dai carabinieri di Motta di Livenza. L'uomo, lo scorso 17 settembre, si è è reso protagonista della classica "truffa dello specchietto". La sua vittima è stato un 80enne, a cui il 27enne è riuscito a spillare 400 euro per un danno che non era mai stato realmente provocato. L'episodio è avvenuto nel centro di Motta di Livenza, in piazza. Il pugliese era al volante di una Alfa 147 mentre l'anziano guidava una Mercedes. Quest'ultimo, dopo aver consegnato il denaro, si è reso conto, poco dopo, di aver subito una truffa e si è rivolto ai carabinieri. I militari, nell'arco di pochi giorni, sono riusciti a identificare il 27enne, giò molto noto per questo tipo di reati.

