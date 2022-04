Cade in mountain bike sul Montello, 53enne si frattura una gamba

L'elicottero di Treviso emergenza è intervenuto nei boschi di Volpago del Montello, per un uomo caduto dalla propria mountain bike lungo un sentiero nella giornata di sabato 30 aprile.

Dopo aver individuato in sorvolo il luogo dell'incidente, con un verricello sono stati sbarcati tecnico di elisoccorso ed equipe medica, che hanno raggiunto L.P., 53 anni, di Valdobbiadene. L'uomo, che era insieme ad un gruppo di ciclisti, ha riportato una probabile frattura alla gamba. Stabilizzato e caricato in barella, è stato spostato in un punto più agevole per il recupero avvenuto sempre mediante verricello. L'infortunato è stato poi trasportato all'ospedale di Montebelluna. Le sue condizioni non sono gravi.