Si fa male alla gamba in mountain bike: ciclista ricoverato a Conegliano

Verso le ore 19 di mercoledì 28 luglio la Centrale del Suem ha allertato il Soccorso alpino delle Prealpi Trevigiane, per un ciclista che si era fatto male scendendo in mountain bike lungo un sentiero in località Collalto. Mentre una squadra si portava sul luogo indicato, L.B., 53 anni, di Susegana, aiutato da un amico, raggiungeva la strada dove i soccorritori lo hanno assistito, per un sospetto trauma alla gamba fino all'arrivo dell'ambulanza che lo ha trasportato in ospedale a Conegliano