Castelcucco, recuperata la mucca fuggita domenica

Si è conclusa con un inaspettato lieto fine la vicenda delle quattro mucche fuggite domenica 20 febbraio tra le colline dell'Alta Marca. Martedì sera, 22 febbraio, il quarto e unico esemplare ancora in fuga ha fatto ritorno alla sua stalla nel Comune di Fonte.

Come riportato da Qdpnews.it, l'animale era stato inseguito per tutta la giornata di domenica da vigili del fuoco, volontari e addirittura droni alzatisi in volo per individuarla. La fuga dei quattro animali imbizzarriti aveva portato alla sospensione del Rally dei colli trevigiani. Martedì sera, verso le 22, è avvenuto il ritrovamento (confermato anche da un post pubblicato su Facebook) proprio quando tutte le speranze sembravano ormai perdute. Due delle quattro mucche fuggite erano già state recuperate domenica, sane e salve, mentre una terza era stata abbattuta nei pressi del cimitero di Pederobba perché ritenuta pericolosa. Anche la quarta e ultima mucca fuggitiva avrebbe dovuto essere abbattuta ma, facendo rientro alla stalla, è riuscita a salvarsi.