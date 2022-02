Quattro mucche in fuga tra le colline: domenica di disagi

Nella notte tra sabato 19 e domenica 20 febbraio, quattro mucche imbizzarite sono fuggite nel territorio della Valcavasia tra i Comuni di Cavaso del Tomba, zona via Collabric, Monfumo e Pederobba. Domenica mattina una delle mucche ha attaccato delle persone che avevano provato ad avvicinarla. Fortunatamente la fuga degli animali non ha provocato incidenti stradali. Vigili del fuoco e carabinieri forestali sono stati impegnati per gran parte della giornata nella ricerca degli animali fuggiti.

Nel pomeriggio una delle quattro mucche è stata abbattuta nella zona del cimitero di Pederobba mentre le altre due sono state recuperate sane e salve. Fino a sera la quarta mucca era ancora in fuga tra le colline di Monfumo: in campo persino alcuni droni e l'elicottero dei vigili del fuoco per cercare di individuarla. La fuga delle quattro mucche ha portato addirittura alla sospensione di una prova del Rally dei colli trevigiani: il secondo passaggio sulla prova speciale "Mostaccin" è stato annullato per garantire la sicurezza dei partecipanti. Il bilancio finale parla quindi di due mucche abbattute e due recuperate.