Cucciolo di muflone salvato mentre veglia la madre investita da un'auto

Sta facendo in queste ore il giro dei social e della Rete la commovente storia di Umberto, cucciolo di muflone salvato dal Centro Recupero Animali Selvatici di Treviso dopo aver perso la mamma in un incidente stradale.

Il cucciolo è stato trovato nella zona della pedemontana trevigiana, a lato della carreggiata, in attesa che la madre, purtroppo investita, si rialzasse. Per il muflone adulto non c'è stato nulla da fare, mentre per il piccolo Umberto la sorte, anche se crudele, è stata più clemente. Appena arrivato al centro, il cucciolo è stato sottoposto ad un'attenta visita veterinaria. Le decine di zecche che aveva sul corpo sono state rimosse. Sottoposto a cure antibiotiche per via di alcune infezioni, l'animale ha purtroppo qualche problema neurologico, forse dovuto ad un impatto avvenuto al fianco della madre e proprio per questo la sua riabilitazione sarà lunga e difficile. I piccoli di muflone, come molti altri animali, poppano il latte dalla madre ogni 15 minuti. I volontari del Cras di Treviso si sono organizzati cercando fare dei turni ma ci sarebbe bisogno della collaborazione di tutti. Per aiutare Umberto a crescere in delle strutture idonee durante le delicate fasi di svezzamento, Cras Treviso ha aperto una raccolta fondi online nella speranza di riuscire ad acquistare tutti i materiali necessari a salvare il cucciolo.