Aperta per settimane anche dopo le 18: stangata l'Enoteca Vettoretti

Per diverse settimane ha tenuto aperto ogni sera oltre l'orario limite delle 18, facendo accomodare i clienti al suo interno noncurante delle disposizioni governative in merito ai protocolli sanitari anti-Covid. Per questo motivo nelle scorse ore l'Enoteca Vettoretti, di via Crevada a Susegana, è stata sanzionata dalla polizia con una multa di 400 euro, per la violazione delle disposizioni anti contagio, e la temporanea sospensione della licenza di vendita e somministrazione di cibi e bevande che corrisponde alla chiusura per cinque giorni. Tale provvedimento delle Autorità non ha però trovato impreparato il titolare della struttura che già lo scorso autunno aveva dichiarato che, pur di mantenere viva la sua attività, avrebbe tenuto aperto nonostante le disposizioni contrarie volute dal Governo. Una scelta che, a lungo andare, a dunque portato alle inevitabili sanzioni di rito.