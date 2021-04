Guidava da 7 anni senza patente e assicurazione: stangato un 59enne

Una stangata da 5.800 euro oltre al sequestro della sua auto, una Dr. Questo quanto subito da un 59enne di Ponzano Veneto che nella giornata di venerdì, in via Fontane a Villorba, è stato fermato per un controllo di routine dalla polizia locale. Gli agenti, infatti, si sono ritrovati di fronte ad una lunga sequela di documenti falsi che il 59enne ha tentato di esibire per mascherare il fatto che da ben 7 anni stesse guidando senza patente (perché revocata nel 2014) e con l'assicurazione da tempo scaduta, seppur in regola con la revisione. L'uomo si era infatti da un lato munito di una finta dichiarazione di un legale che dichiarava che l'uomo era in attesa di ritirare la nuova patente, mentre dall'altro si era autoprodotto una falsa ricevuta di pagamento dell'assicurazione. A quel punto per il 59enne è scattato il sequestro immediato del mezzo, oltre a 5mila euro per guida senza patente e 800 euro per non aver circolato munito di attestato assicurativo.

Il Corpo Intercomunale di Polizia Locale Postumia Romana continua così nell’attività di controllo del territorio e di prevenzione nell’ambito della sicurezza stradale: “La sicurezza degli utenti della strada - dice il comandante del Corpo Intercomunale Riccardo Sutto - passa anche attraverso i controlli di prevenzione che ogni settimana attiviamo in più punti della viabilità che è di nostra competenza. Nell’ambito di questa attività, ha rilievo il contrasto a chi guida senza averne i requisiti o senza le coperture assicurative”.