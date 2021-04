Serve del vino ai clienti in attesa dell'asporto: stangata per l'Osteria Pozzi

Ha servito del vino ai clienti in attesa dell'asporto e per questo è stato stangato dai carabinieri. Succede a Falzè di Piave dove, martedì sera, i militari si sono presentati per un controllo all'Osteria Pozzi. Una volta all'interno del locale, infatti, è subito balzato all'occhio come ci fossero tre clienti intenti a sorseggiare del vino nell'attesa di ritirare le ordinazioni. Come poi riporta "Il Gazzettino", una volta capito che sarebbe stato sanzionato per aver servito degli avventori al bancone nonostante i divieti imposti dalla zona rossa, il titolare ha poi distrutto numerosi bicchieri in vetro gettandoli a terra in segno di protesta. Aperta difatti lo scorso luglio, l'Osteria in meno di un anno ha avuto davvero poche giornate di lavoro continuative e, dunque, per il proprietario del locale l'intervento dei carabinieri è sembrato quasi un affronto a coloro che cercano di resistere in questo difficile periodo storico. Ciò nonostante, il titolare, la cuoca e i tre commensali sono stati tutti sanzionati.